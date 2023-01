Bolachas de manteiga de amêndoa e chocolate

Preparação

Pré-aquecer o forno a 175 ºC. Forrar um tabuleiro com papel vegetal.

Misturar todos os ingredientes numa taça.

Distribuir no tabuleiro porções de massa do tamanho de 1 colher de sobremesa cheia. Polvilhar com uma pitada de flor de sal. Levar ao forno durante dez minutos. Altura para devorar estas bolachas deliciosas.