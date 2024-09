Bola de Berlim com doce de leite

Preparação

Esta receita prepara dez Bolas de Berlim.

Vamos começar pela massa.

Numa tigela, coloque a farinha e o polvilho. Envolva, e no centro faça uma cova. Junte o leite ou bebida vegetal morna, o açúcar ou adoçante e o fermento, e envolva bem com as mãos.

Faça outra cova e junte os ovos, o iogurte e uma pitada de sal. Envolva tudo gentilmente. (Se a massa se pegar muito às mãos, pode juntar um pouco mais de farinha.)

Tape com película aderente e deixe levedar até ao dobro do tamanho.

De seguida, coloque a massa sobre a bancada ligeiramente polvilhada com um pouco de farinha e estenda-a.

Com um aro ou outro molde, corte a massa em porções iguais e coloque os círculos de massa num tabuleiro com papel vegetal. Deixe levedar mais uns 15 a 20 minutos no forno.

Quando os círculos tiverem crescido, coloque na air fryer pré-aquecida ou forno a 180 ºC, cerca de seis a sete minutos (vire a meio do tempo).

Deixe arrefecer ligeiramente, pincele as bolas ainda quentes com manteiga

ou óleo de coco e passe-as por açúcar ou adoçante.

Agora é a vez do recheio.

Numa taça, misture o açúcar ou adoçante, a farinha e as gemas, juntando um pouco de leite frio. Reserve.

Ferva o restante leite com a casca de limão e verta sobre a mistura, mexendo sempre.

Leve ao lume até engrossar. Retire e deixe arrefecer.