Barras de cereais e maçã

Preparação

Pré-aqueça o forno a 170 °C.

Triture os flocos de aveia.

Leve ao forno a aveia, o coco e as nozes durante cinco a dez minutos (até tostar).

Triture os arandos até obter uma pasta.

Num tacho, adicione o óleo de coco, o mel e a baunilha, e leve a lume médio. Junte a pasta de arando e misture bem.

Junte a mistura do forno, a maçã cortada, a canela, a noz-moscada e a mistura líquida do tacho.

Deite a mistura para um pirex (retangular) previamente forrado com papel vegetal. Com uma espátula, molde a mistura ao pirex.

Para ficar num formato mais firme, pode cobrir com papel vegetal a mistura depois de moldada no pirex e colocar por cima um objeto pesado (por exemplo, um pacote de farinha), durante o tempo que está no frigorífico.

Deixe no frigorífico durante pelo menos duas horas.

Retire do frigorífico e corte em barras.

Notas: unte a estas barras saciantes um iogurte ou um pacote de leite ou bebida vegetal.