Bacalhau de Consoada

Preparação

Corte as batatas às fatias no sentido longitudinal.

Descasque os dentes de alho.

Escolha e lave as folhas de couve.

Coza as couves, as batatas e os ovos separadamente, temperadas de sal. Coza o bacalhau, também temperado de sal.

Corte a broa e cubra as fatias com o alho laminado. Regue com azeite.

Sobre cada fatia de batata, disponha o alho laminado e o lombo de bacalhau e polvilhe com gema ralada. Faça pequenas trouxas com as folhas de couve.

Regue generosamente com azeite e vinagre. Polvilhe com pimenta e decore com ervas aromáticas.