Bacalhau à Zé do Pipo, uma sugestão do chef Henrique Sá Pessoa

Preparação

Receita estimada para uma dose.

Puré: começar por cozer a batata em água fria, juntamente com um dente de alho, um ramo de salsa e sal.

Deixar cozer durante cerca de 20 minutos.

Depois de cozido, retirar as folhas de salsa, escorrer e deixar secar.

Juntar o leite, um pouco de noz-moscada, deixar cozinhar um pouco e esmagar com um fio de azeite.

Por fim, juntar salsa e azeitonas picadas.

Bacalhau: retirar as espinhas ao lombo de bacalhau.

Numa taça, juntar azeite, cebola, alho e louro, deixar arrefecer e juntar salsa picada.

Colocar o lombo de bacalhau no forno durante oito a dez minutos a 200 ºC, com a pele para baixo, com azeite e salsa e dois dentes de alho e um pouco de água no fundo.

Posteriormente, cozinhar mais cinco minutos com a maionese (ver abaixo), previamente envolvida com o refogado sobre o bacalhau, de modo a gratinar

Maionese: num copo de varinha mágica, colocar o ovo, um dente de alho laminado, uma colher de sopa de mostarda, sumo de meio limão e sal, ir deitando o óleo devagar, usando a varinha mágica para emulsionar o preparado.

Por fim, juntar sal e pimenta.

Servir o bacalhau com o puré de batata e um pouco de maionese extra.