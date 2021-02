Na loja online da Comissão Vitivinícola Regional da Beira Interior (CVRBI), os consumidores têm acesso, de momento, a perto de 140 referências, entre tintos, brancos, rosés, licorosos, espumantes, biológicos e colheitas tardias.

Oferta que não se restringe aos vinhos, com propostas de outros produtos regionais, nomeadamente azeites e méis.

Na página, o utilizador é convidado a encontrar o perfil de vinho através de filtros de pesquisa(ano, produtor, casta e preço).

Entre os produtores representados na loja digital estão as adegas cooperativas de Pinhel, Fundão, Figueira de Castelo Rodrigo, Anselmo Mendes, Casa Agrícola Cova da Raposa, Encostas do Côa, Quinta das Senhoras, Quinta dos Termos, Rui Roboredo Madeira.

“Num período particularmente difícil para os produtores vínicos, disponibilizar uma ferramenta para escoarem os seus produtos é vista como um ganho”, sublinha em comunicado Rodolfo Queirós, presidente da CVRBI.

A entidade está sediada no Solar do Vinho, na Guarda, e abrange as zonas vitivinícolas de Castelo Rodrigo, Pinhel e Cova da Beira.

Território localizado no interior centro de Portugal, tem cerca de 16 mil hectares de vinhas e uma grande variedade de castas. Destacam-se nas brancas a Síria, Fonte Cal, Malvasia e Arinto e, nas Tintas, a Rufete, Touriga Nacional, Touriga Franca e Tinta Roriz.

“A Denominação de Origem Beira Interior foi criada em 1999, resultado da aglutinação das regiões de Castelo Rodrigo, Cova da Beira e Pinhel, que passaram a sub-regiões desde então”, lemos no site da CVRBI.

“Esta região produz vinhos brancos, tintos, rosados e palhetes, bem como espumantes naturais de qualidade, contribuindo para tal a grande variedade de castas que têm permitido a descoberta constante de novos aromas e sabores”, refere a mesma fonte.

O projeto agora lançado insere-se na estratégia da Rota dos Vinhos da Beira Interior.