No final de 2019, o mercado português conhecia um vinho singular. O Very Old Tawny Quinta da Boeira, chegava às mãos do consumidor não em garrafa, mas em frasco de perfume de 100 ml, num estojo individual lacrado. Pouco mais de um ano volvido, este Porto arrecadou a medalha de ouro na 27ª edição do Concurso Sélections Mondiales des Vins Canada.

No concurso que decorreu no final de 2020, participaram mais de 2100 vinhos, provenientes de 33 países. O júri, composto por 60 elementos da área dos vinhos, avaliou as referências a concurso em 144 sessões de provas.

No que toca ao néctar duriense que dispensa o clássico cálice, “bebe-se em curtas vaporizações, proporcionando uma explosão de aromas e sabores na boca, numa experiência inédita no setor”, sublinha o produtor.

Albino Jorge, sócio-gerente da Quinta da Boeira, casa sediada em Vila Nova de Gaia, destaca que “esta distinção é muito importante não só para os nossos vinhos em particular, como também para o vinho do Porto em geral, uma vez que o Canadá é já o sétimo maior importador de vinho do mundo por volume e com tendência a aumentar, e é o segundo mercado para os vinhos DOP Porto”. “

Vinho produzido a partir das castas Touriga Nacional, Touriga Franca, Tinta Roriz, Tinta Barroca e Tinto Cão e que nas notas de prova apresenta “tonalidade dourada-verde azeitona, resultado dos muitos anos passados em casco. Concentrado e denso um nariz poderoso com frutos secos, mel e especiarias. Notas de noz-moscada, intensos sabores a frutos secos e café destacam-se na boca. Uma textura rica, intensa e voluptuosa culmina num final elegante e persistente”.

O vinho que orça os 100,00 euros pode ser adquirido na loja online da Quinta da Boeira.