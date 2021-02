Vinhos, bombons e provas de néctares à distância. 5 sugestões para o São Valentim

Porque em dias de romance há clichés que nunca são demais, a sugestão do Espaço Porto Cruz recai numa seleção de trufas e bombons, elaborados com vinho do Porto, vinho Moscatel e Gin, todos eles à venda naquele espaço e disponíveis para compra online através do email geral@myportocruz.pt (caixas com o preço a variar entre os 11,00 e os 12,00 euros).

créditos: Porto Gran Cruz

Também para brindar ao amor, a “Seleção Namorados” (36,70 euros), da alentejana Herdade da Aldeia de Cima, propõe vinhos Reserva Branco e Tinto, assim como mel de rosmaninho selvagem (11,00 euros) para adoçar. As encomendas poderão ser efetuadas online ou através do email info@aldeiadecima.com

Garrafas créditos: Herdade da Aldeia de Cima

Já quem procura uma prova de vinhos à distância (por que não a oferecer?) a “Douro e Dão com Chocolates” é uma experiência que pode ser adquirida nos sites da Quinta Nova de Nossa Senhora do Carmo e da Taboadella, e que inclui o envio de três vinhos e harmonização com os chocolates artesanais da Chocolataria Delícia Viseu.

créditos: Quinta Nova de Nossa Senhora do Carmo e da Taboadella

Ainda com os sentidos nos vinhos, o produtor António Maçanita sugere, através da sua loja online, a escolha entre o Arinto dos Açores (32,90 euros), fresco, muito mineral e salino, das uvas colhidas das vinhas junto ao mar na ilha do Pico, o Rosê Vulcânico (11,25 euros), ideal para pratos de peixe, marisco e saladas, mas com volume e estrutura para pratos de carnes brancas e, do Alentejo, o Branco da Talha (19,90 euros), produzido através de uma técnica da época dos romanos, com o vinho a sofrer fermentação em ânforas.

créditos: Vinhos António Maçanita

Finalmente, ainda no que toca a uma viagem romântica à mesa a pretexto de néctares nacionais, no Alentejo, a Herdade da Malhadinha Nova, propõe um Colheita Tardia (22,00 euros), vinho de cor âmbar com notas de marmelo, alperce e laranja, complexo e rico, que balanceia a doçura e a boa acidez, numa garrafa mimosa.