Num ambiente intimista, o jantar na Quinta dos Abibes começará pelas 19h00, com a refeição a cargo do restaurante Rei dos Leitões, que desenhou um menu especialmente pensado para harmonizar com as várias referências deste produtor, de forma a destacar o grande potencial enológico das colheitas Quinta dos Abibes. Haverá também animação, com um concerto do grupo de música clássica Groovart, contando com o trompetista Carlos Raposo e o clarinetista Luís Carvalho.

Serão degustadas as últimas colheitas e novidades deste produtor, nomeadamente, Quinta dos Abibes Rosé Baga Bruto 2020, Quinta dos Abibes Sauvignon Blanc 2021, Quinta dos Abibes Tinto Reserva 2017, e também o especial licoroso Quinta dos Abibes 2007.

O jantar orça os 50 euros por pessoa, incluindo wine-pairing (pré-pagamento feito diretamente ao produtor).

Os lugares são limitados a 30 pessoas e sujeitos a reserva pelo e-mail quintadosabibes@gmail.com ou telefone 914 554 008.