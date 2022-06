A iniciativa arranca, oficialmente, às 18h30, de sexta-feira, 17 de junho, com a cerimónia de abertura – Aperitivo Italiano. Dos três dias de programa constam espetáculos de Pizza Acrobática pelo Duo Meraviglia Show, concertos de Andrea Musio, Stefano Saturnini e Anonima Nuvolari e workshops de pizza para adultos e crianças. O certame irá, ainda, dinamizar dois troféus: o “Troféu Júnior”, de participação espontânea dedicado aos mais pequeninos, e o “Trofeo del Pizzaiolo” do Alto Minho.

E, sendo este um evento gastronómico, o serviço de pizzaria e bar vai funcionar das 12h00 às 23h00 e vai contar, no primeiro dia do Festival, com a participação das pizzarias cerveirenses: Piazza, Flor das Cerejas, Toni Restaurante, La Scarpetta e Variante. Em permanência, vão estar, ainda, duas exposições: uma de fotografia que versará sobre “o encanto de Itália” e outra para os amantes das tradicionais Vespas.

Um dos grandes destaques do certame vai para o “Trofeo del Pizzaiolo” do Alto Minho. O troféu tem como objetivo valorizar estes profissionais, o seu trabalho e métodos de produção. Podem concorrer todos os cidadãos, com ou sem experiência, seja em nome individual ou em representação de unidades de hotelaria, restauração e similares.

O vencedor vai juntar-se à Seleção Portuguesa de Pizzaiolos, tendo a possibilidade de competir no “Campionato Mondiale del Pizzaiuolo”, em Nápoles, Itália.

A inscrição é gratuita, mas limitada a 25 participantes, e pode ser efetuada no site da Associazione Sapori Italiani ou diretamente nos serviços da Câmara Municipal de Vila Nova de Cerveira, até às 12h00, do dia 16 de junho.