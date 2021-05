O desafio, juntar os aromas clássicos da Amber Ale com o café português, resultou num “bang” de sabor: uma cerveja refrescante com notas clássicas de caramelo, toffee e amadeirado.

Água, malte de cevada, lúpulo, levedura e café são os ingredientes para a cerveja Coffee Break, nascida da parceria entre a marca de cafés Torrié e a cervejeira Nortada. A Coffee Break, cerveja artesanal, alia dois produtos entre os eleitos pelos portugueses, café e cerveja.

Segundo Alexandre Almeida, Responsável de Produção da Torrié, “este projeto foi um desafio muito aliciante, onde se tentou conciliar as características de uma seleção dos melhores cafés Arábicos da América do Sul, com os sabores exuberantes e frescos de uma cerveja de carácter excecional, mantendo as propriedades essenciais de cada um. Após vários ensaios de desenvolvimento deste produto, em estreita colaboração com a Fábrica Nortada, obteve-se uma cerveja com muita frescura e jovialidade”.

Já Diana Canas, Mestre Cervejeira da Nortada, afirma que “o desenvolvimento desta cerveja foi muito interessante. No final ficamos muito satisfeitos com o resultado. A Coffee Break é uma cerveja com alto drinkability onde os aromas do café se juntam em sintonia perfeita com as notas maltadas da Amber Ale”.