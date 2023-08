A partir do trabalho do enólogo Ricardo Macedo e equipa nasceu uma trilogia de vinhos de uma das castas mais tradicionmais do Douro, Rufete, nas três versões mais populares com um Rufete Reserva Tinto 2021, um Rufete Reserva Branco 2022 e um Rufete Reserva Rosé 2022. Trata-se da São Luiz Winemaker’s Collection Trio Rufete, uma edição limitada de 1.100 caixas com os três vinhos.

A ideia do enólogo era chegar a um vinho de caracter especial. “Estas características foram possíveis de se encontrar na casta Rufete, conhecida pelo seu caráter caprichoso, exigente e versátil, que resulta em vinhos de perfil leve e fresco, com grande aptidão gastronómica, sendo o seu buquê aromático marcado por frutos vermelhos e notas florais”, diz-nos o comunicado.

De acordo com o mesmo, esta gama “continua a apostar na experimentação de castas nascidas e criadas em diferentes micro-terroirs do Douro, sendo a Rufete uma casta minoritária, que se destaca pela sua raridade e que São Luiz faz questão de preservar”.

O estágio deste trio foi feito em duas partes distintas e complementares. Por um lado, uma parte fermentou em ânfora e outra em madeira, da qual metade em carvalho nacional e metade em castanheiro. O castanheiro serviu para acrescentar aromas doces e alguma sensação de especiarias, enquanto o carvalho confere uma maior complexidade de boca.

Nas harmonizações, o Rufete Reserva Tinto 2021 deve ser servido numa temperatura entre 16 e 18°C e acompanha bem com carnes vermelhas, queijos e peixes gordos, o Rufete Reserva Branco 2022 vai bem com pratos de marisco e peixe, carnes brancas e queijos assim como o Rufete Reserva Rosé 2022.

Disponível em Uva Wine Shop e em garrafeiras da especialidade, o PVP do kit com três garrafas é 60€.