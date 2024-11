Comecemos por traçar o cenário, o território que serve de berço aos vinhos da Quinta da Minhoteira. Aqui, o Minho congemina uma paisagem de colinas suaves e vales pintalgados de verde. Um território de contornos serenos, tecido ao longo dos séculos entre o natural e o humano. O horizonte salpica-se de casario, aconchegado numa paisagem de bosques, riachos e ribeiros, entrecortados por vinhedos. Estes, são um traço identitário das muitas mãos que cuidam a matéria-prima que origina o Vinho Verde.

Este é um lugar onde o tempo corre sem pressa, aquele que pede a produção de um bom vinho. Como sabemos, um vinho é mais do que um processo produtivo, é também cultura, tradição e marca dos lugares de onde provém. É algo que a Quinta da Minhoteira, no concelho de Felgueiras, assume há muito como o seu desígnio. Aqui, o vinho é também família e convite a partilhas e celebração. Uma quinta na região demarcada dos vinhos verdes que faz destes princípios o seu quotidiano. Néctares que são um sussurro fresco do norte de Portugal, uma dança vivaz de acidez, tocado pela delicadeza, com sabores que nos recordam uma cesta repleta de frutas cítricas e o toque de ervas frescas.

Tradição, família e néctares com a alma minhota. Quinta da Minhoteira, um berço de Vinho Verde

Uma história com mais de 200 anos

Vinho também é história. No caso da Quinta da Minhoteira este percurso recua mais de 200 anos, a 1807, um caminho feito nas mãos da mesma família. Uma ligação à terra que se corporiza no conhecimento íntimo do seu comportamento. Um território de clima ameno, com amplitudes térmicas baixas, precipitações moderadas, numa região de transição entre os humores do Atlântico e o Portugal interior, de clima mais seco e quente. Um solo caprichoso, pouco dado à fertilidade, embora trabalhado desde há muito por mãos sabedoras para se tornar o leito ideal onde repousam as vinhas, com a construção de socalcos e a incorporação de matéria orgânica no solo.

É neste terroir, misto de atributos naturais e construção humana que a Quinta da Minhoteira dá corpo aos seus vinhos. Um portefólio que, de momento, se traduz em três referências (Vinho Verde Branco, Vinho Verde Rosé e Vinho Verde Tinto) e que nasce do respeito pelo equilíbrio natural do terroir, sem uso de pesticidas ou produtos químicos.

Um respeito pela identidade e natureza dos vinhos que nos é transmitida por Carlos Cunha, responsável pelos néctares da Quinta da Minhoteira: “Decidimos ter a nossa própria marca. O nosso vinho pretende refletir os princípios subjacentes a esta marca. Produzimos um vinho rustico, como há 200 anos. A vinha é cultivada com as mãos, a poda faz-se à mão, as uvas são colhidas manualmente e pisadas com os pés. Os nossos vinhos mudam todos os anos, tal como a natureza. Cada garrafa carrega a nossa alma”.

Continua Carlos Cunha: “o nosso desígnio é produzir um vinho gastronómico, sem aditivos, um produto artesanal com todos as suas virtudes e todos os seus defeitos, em homenagem à nossa história, para festejar e celebrar as histórias de todos que o beberem, de preferência em boa companhia”.

Uma quinta que afeiçoa a sua produção a algumas das mais emblemáticas castas da região, como a Trajadura, Espadeiro, também Alvarinho, Vinhão e Arinto, entre outras. “Nos últimas anos fomos mudando e introduzimos alguma percentagem de Alvarinho, traz-nos mais calma, mais estrutura e mais densidade alcoólica aos vinhos”, sublinha Carlos Cunha, enfatizando a matriz da Quinta da Minhoteira, arreigada ao passado, mas sem desmerecer aquilo que de positivo traz a adaptação aos novos tempos e aos perfis de consumo.

Um trio de vinhos que marca a identidade da Quinta da Minhoteira

Tomado o pulso a esta quinta minhota, olhemos para os vinhos que nos oferece.

Comecemos pelo Vinho Verde Branco, um blend das castas Trajadura, Pedernã (Arinto), Azal e Alvarinho, numa expressão do que de melhor nos dá o Vinho Verde. Um néctar fresco, cítrico, muito gastronómico, ideal para acompanhar pratos de marisco, peixe grelhado, sem desmerecer a companhia de um bom prato de bacalhau. Em alternativa é sempre uma boa opção para beber um copo ao fim da tarde, porque simplesmente nos apetece. Um vinho para consumir fresco entre os 5º e os 7ºC.

Detemo-nos, agora, no Vinho Verde Rosé, um monocasta Espadeiro. Uma vez mais, estamos perante um vinho gastronómico, de tonalidade salmão, leve e fresco, feito para um casamento bem-sucedido com pratos de marisco, sem desmerecer no peixe grelhado e, tal como o Vinho Branco, a pedir à mesa o acompanhamento do “fiel amigo” dos portugueses. E, porque não, olhar para este Rosé como uma boa companhia de final de tarde, num convívio com amigos, bebido per si, num momento de descontração? Um vinho para beber fresco entre os 5º e os 7ºC.

Por último, há que destacar o Vinho Verde Tinto, um blend das castas Vinhão (Sousão) e Touriga Nacional (10%) e expressando o melhor do Vinho Verde Tinto. Tal como os congéneres da Quinta da Minhoteira, eis um néctar assumidamente gastronómico, apto a acompanhar pratos que equilibrem a nossa boca e complementem os seus taninos fazendo a alquimia perfeita. Lampreia, cabrito no forno e arroz de cabidela harmonizam na perfeição com este vinho. Um néctar que deve ser bebido de preferência em malga, para melhor apreciar a sua cor ruby escura, consequência da sua pisa a pé. Para consumir fresco entre os 7º e os 10ºC.

Uma dimensão de ligação ao território da Quinta da Minhoteira que não se esgota na produção de vinhos. Consciente de que atividade física é um bem maior do individuo e da comunidade, a marca patrocina nove atletas nacionais (masculinos e femininos) de padel, presentes no top 10 nacional. Uma associação ao desporto que se consubstancia em publicidade, apoio e comércio em alguns clubes nas cidades de Lisboa e Porto e concelhos limítrofes. De sublinhar, ainda, a ligação da Quinta da Minhoteira a uma marca de eventos desportivo, a MPE (Minhoteira Padel Experience), evento que proporciona aos participantes a possibilidade de integrarem aulas (clínica de padel), jogarem e assistirem à exibição dos melhores atletas nacionais.

