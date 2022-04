A Nespresso acaba de lançar em Portugal o novo sistema Vertuo, que vem revolucionar o mercado de café em casa. Marca apresenta agora uma tecnologia inovadora e versátil que pretende redefinir os padrões de qualidade do café, ao garantir uma experiência/resultado em chávena ainda mais intensa, um creme rico e abundante em qualquer um dos cinco formatos diferentes de café que proporciona.

O novo sistema Vertuo utiliza a tecnologia Centrifusion, patenteada pela Nespresso, que combina a força centrífuga com a infusão de água e a regulação da temperatura, permitindo retirar mais do seu café, no seu aroma e corpo. Conta com uma gama de 33 cápsulas que vão permitir a preparação de diferentes tamanhos de chávena, desde um espresso de 40ml até um carafe (535ml), de forma a satisfazer o gosto de todos.

Nova tecnologia para cafés curtos e longos

Com um único botão, as máquinas Vertuo têm um sistema de leitura inteligente de cápsulas que, através de um código de barras, reconhece a variedade de café a preparar e ajusta automaticamente os parâmetros de extração - como tempo de infusão, temperatura, quantidade de água e velocidade de rotação - para níveis precisos selecionados pelos peritos em café para cada blend.

A fase de infusão permite que a água sature o café torrado e moído. A cápsula gira então até 7.000 rotações por minuto, otimizando o fluxo de água para extrair os sabores e criar um café encorpado escuro, com um creme rico e generoso.

créditos: Nespresso

O sistema Vertuo está disponível, em Portugal, com dois modelos de máquinas com dois designs distintos: Nespresso Vertuo Plus e Vertuo Next. Os 33 cafés que compõem a gama permitem conseguir diferentes tamanhos de chávenas e foram cuidadosamente desenvolvidos e torrados para proporcionar uma elevada experiência de qualidade.

Mais curto que um café longo e mais longo que um espresso, o Gran Lungo (150ml) oferece o prazer prolongado de um espresso, disponível em 6 cafés diferentes e origens únicas. Já os Espressos (40ml) e Duplo Espressos (80ml), de alta intensidade e ricos em sabor, proporcionam experiências de café de qualidade para despertar os sentidos.

Compromisso com a sustentabilidade

Todas as cápsulas de café Nespresso, incluindo a gama Vertuo, são feitas de alumínio, um material infinitamente reciclável, que protege a frescura, a qualidade e o sabor dos cafés. A marca tem investido de forma continuada nos seus programas de reciclagem de cápsulas usadas e procura tornar este processo o mais simples e conveniente possível para os consumidores. As cápsulas Vertuo são produzidas com 85% de alumínio reciclado.

As máquinas Vertuo Next vêm também com uma embalagem totalmente reciclável feita de 99,5% de material reciclado: papel reciclado, papel moldado e folha de papel para proteger a máquina de riscos. Esta embalagem inovadora está a ser estendida a todas as máquinas Nespresso. Todos os sistemas Nespresso estão ainda equipados com um modo de poupança de energia ou uma função de desligar automático.

Além disso, a Nespresso compra mais de 90% do seu café através do seu Programa AAA Sustainable Quality, e metade é também certificado pela Rainforest Alliance ou Fairtrade. A marca trabalha com mais de 110.000 agricultores em todo o mundo, proporcionando formação e assistência técnica para os ajudar a incorporar práticas agrícolas sustentáveis, melhorar a produtividade e a qualidade do café e contribuir para melhorar a sua qualidade de vida.