Uma das mais recentes confeitarias lisboetas chegou logo a conquistar. E para não desabituar o paladar, lança agora novidades a combinar com a estação outono-inverno. Falamos, claro, da Claras em Neve, que traz novas versões de grandes clássicos, inspiradas na pastelaria francesa, em forma de tartes repletas de requinte, delicadeza e sabores irresistíveis.

É a pensar nos dias mais frios da estação que a confeitaria fundada por Clara Luna e João Portela apresenta, agora, novos sabores de tartes com sabores da época. É o caso da Tarte de Café e Chocolate, da Tarte de Chocolate e Avelã ou da Tarte de Pêra e Amêndoa. Mas como se diz em bom português, “um bom problema de cada vez”.

A Tarte de Café e Chocolate é, em três palavras, “intensa”, “forte” e “inconfundível”. Com uma massa doce e crocante de cacau, combina o café e o chocolate com um creme de amêndoa que lhe confere todo o seu esplendor.

Tarte de Café e Chocolate créditos: Confeitaria Claras em Neve

Finalizada com ganache montée de chocolate, praliné de café e apontamentos de chocolate belga negro, dá para 8 fatias e é a sobremesa ideal para os amantes do grão tão apreciado em Portugal.

A Tarte de Chocolate e Avelã já se antevê ser um bestseller. Com um sabor divinal, conseguido através da intensidade de um praliné de avelã fait maison, da cremosidade de um ganache de chocolate negro e da crocância das avelãs tostadas, esta tarte produz uma explosão de sabores na boca. São 8 fatias de um equilíbrio perfeito de doce e crocante, que aquece até as temperaturas negativas.

Tarte de Chocolate e Avelã créditos: Confeitaria Claras em Neve

Por fim, a Claras em Neve apresenta a Tarte de Pêra e Amêndoa – Bourdaloue, um dos maiores clássicos da confeitaria francesa. Nesta versão home made, a subtileza da Pêra Rocha Portuguesa, levemente confitada numa calda de aromas cítricos, é combinada na perfeição com o sabor amanteigado do Creme de Amêndoa e com o crocante da sua massa doce. No centro da tarte, a “jóia da coroa”: uma Pêra Rocha inteira, com uma textura…de comer e chorar por mais!

Tarte de Pêra e Amêndoa créditos: Confeitaria Claras em Neve

As encomendas destas novidades podem ser feitas através das redes sociais, especificamente no Instagram e Facebook (@clarasemneveconfeitaria), através de email (confeitaria@clarasemneve.com) ou do Whatsapp (+351 918990415), com entregas próprias em toda a região da Grande Lisboa. Além disso, é ainda possível encontrar a Claras em Neve na UberEats e BoltFood.