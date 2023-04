No novo Sitio Café, no Sitio Fintech House (Avenida Duque de Loulé, n.º12, em Lisboa), é possível desfrutar de refeições saudáveis, numa carta, exclusivamente criada pela chef Eva Oliveira. Entre as sugestões de pequeno-almoço em destaque na carta, encontramos as papas de aveia, bowls de iogurte e variadas panquecas. Para quem procura um almoço ligeiro, as sugestões recaem nas saladas, bowls, tostas e torradas abertas. Para sobremesa, o Sitio Café oferece Cheesecake de caramelo salgado, o Crème brûlée queimado e o Brownie de chocolate e avelãs.

Para um final de tarde o Sitio Café disponibiliza também um diversificado menu de pastelaria, que pode ser acompanhada de cafés biológicos, fruto de uma parceria com a Academia Barista da Nestlé.

O Sitio Café disponibiliza ainda serviço de take away para quem pretender levar a sua refeição para casa ou para o escritório, quer seja pequeno-almoço, ou uma opção para jantar.

Para os membros da Sitio, foi desenvolvida uma aplicação onde, através de um QRCode, é possível realizar uma encomenda, agendar o horário de recolha da refeição e efetuar o pagamento do pedido. As empresas dentro ou fora da rede Sitio podem ainda contar com esta aplicação para solicitar serviço de catering, sempre que necessário, para encontros empresariais ou ações de team building.

Contactos para reservas através do telefone 961 956 536 ou e-mail cafe@sitio.pt