A Panqueca Ferrero Rocher (9€) está disponível no menu exclusivamente até o próximo domingo e junta creme de chocolate, brigadeiro de avelã e topping de nutella. E a doçura não fica por aqui. A nova proposta do espaço vem ainda com morangos, gelado de baunilha e bombom Ferrero Rocher.

Esta proposta encontra-se disponível nos espaços do Porto (Praça de Carlos Alberto e Norteshopping) e Lisboa (Rua do Telhal).

Se não é adepto de panquecas, não se preocupe. O Zenith conta com mais de 50 opções no menu, incluindo propostas vegan e glúten-free. Os clássicos Ovos Benedict, Açaí, Tapiocas, Smoothie Bowls, Salad Bowls e, ainda, o famoso Banana Bread são algumas das opções disponíveis.

Considerado pelo Tripadvisor como um dos restaurantes mais instagramáveis do Mundo, o Zenith aposta no All Day Brunch. Até ao momento, são seis os espaços distribuídos por território nacional e Espanha.