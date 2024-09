“Trata-se de um espaço de prova de vinho, online e em direto, com uma sessão a cada quinzena. Em cada momento, Luís Gradíssimo apresentará um vinho e abordará um tema específico, que poderá ser uma região, uma casta, um estilo de vinho, entre outros assuntos. Este espaço inovador e interativo proporciona uma forma divertida e educativa de provar vinhos, promovendo a partilha de conhecimentos e experiências no vasto mundo do vinho”, sublinha o mentor do projeto.

“Em cada sala de prova haverá um vinho em destaque que servirá de base para esse momento. Para além da nota de prova, aproveitaremos para falar de cada temática que se relaciona. Será uma experiência onde se prova e se aprende”, acrescenta Luís Gradíssimo.

As sessões serão via zoom e a estreia decorre a 25 de setembro, dedicada ao Porto Vintage.

O projeto, que arrancou há um ano, tem contado com notas de prova de vinhos, provas verticais, breves apontamentos sobre harmonização de comida e vinho até à descrição de menus de degustação e de restaurantes. A página oferece ainda artigos de opinião e o podcast “Pode Conter Sulfitos”.

“Algumas publicações da página serão agora de acesso restrito e reservadas a subscritores pagos. Estas publicações incluirão guias de vinhos e outros conteúdos exclusivos. Esta iniciativa visa oferecer aos subscritores um acesso privilegiado a conteúdos de alta qualidade e relevância no mundo do vinho”, adianta o comunicado de imprensa assinado por Luís Gradíssimo.

Para celebrar o primeiro aniversário e o lançamento destas novidades, Luís Gradíssimo oferece um desconto especial aos primeiros subscritores. Até ao final de outubro, a subscrição terá o valor promocional de 6,90€ por mês ou 69,90€ por ano. Após este período, a subscrição terá o custo de 8,90€ por mês ou 89,90€ por ano.