A Rota dos Vinhos do Alentejo (Rua Cinco de Outubro, n.º 88, em Évora) volta a desafiar todos os principiantes no mundo do vinho a aprenderem a provar os néctares produzidos naquela que é uma das maiores regiões vitivinícolas de Portugal.

A iniciativa decorre no sábado, dia 21 de maio, das 10h00 às 18h00 e conta com a orientação do formador da Associação dos Escanções de Portugal (AEP), Tiago Paula.

Nas oito horas em que decorre a iniciativa organizada pela Comissão Vitivinícola Regional Alentejana (CVRA) e que conta com a parceria da AEP, os participantes terão a oportunidade de conhecer a técnica de prova, discutir acerca de diferentes terroirs e castas e provar vinhos variados.

As inscrições para a iniciativa acabam de abrir e podem ser efetuadas através de helena.direitinho@vinhosdoalentejo.pt

O curso tem o custo 35 euros por pessoa e inclui, para além das diversas provas, um certificado de participação.