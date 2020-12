Lombos Sem Espinhas é o nome da edição limitada que a Riberalves, empresa familiar, uma referência mundial na transformação de bacalhau, acaba de lançar no mercado a tempo das festas natalícias. "Submetido à emblemática cura portuguesa por um período de nove meses e desenvolvido a partir de bacalhau salgado verde da melhor origem, esta nova referência resulta de todo um processo tradicional em que, na etapa final, cada corte de bacalhau é manualmente limpo de qualquer espinha", informa em comunicado.

"O resultado é um lombo premium, que proporciona uma nova experiência de consumo, garantindo o sabor, a textura e as apaixonantes lascas, atributos tão valorizados pelos portugueses, os maiores e mais exigentes consumidores mundiais de bacalhau", refere ainda o documento. "Este bacalhau sem espinhas é uma referência premium que vem acrescentar ainda mais conveniência à nossa gama de Bacalhau Pronto a Cozinhar", esclarece Ricardo Alves, administrador da empresa, uma companhia 100% nacional.

"Mas é, igualmente, um produto mais apetecível para quem possa estar menos confortável com as espinhas do bacalhau, nomeadamente os consumidores mais jovens. Assim, cumprimos a nossa visão. Valorizamos a história e a tradição do melhor bacalhau, propondo referências inovadoras que vão ao encontro das novas necessidades das famílias", sublinha o executivo da empresa, sediada em Torres Vedras. As vendas de bacalhau demolhado representam atualmente mais de 60% das vendas da empresa.