Quem chega ao 7º andar do El Corte Inglés vai dar de caras com um restaurante tradicional italiano, com toldo e plantas à entrada. Os painéis, com janelas que isolam o espaço, procuram transmitir a sensação de um restaurante de rua com um ambiente intimista.

Uma proposta de “viagem” a Itália na decoração, com as almofadas estampadas, as gravuras nas paredes e o chão em azulejo. Isto nas várias áreas que compõem o novo espaço, nomeadamente ao balcão, onde se consegue assistir a toda a confeção das pizzas, a área dos sofás ou, ainda, a esplanada com, Lisboa em redor.

No que toca à cozinha, entre as propostas apresentadas, refira-se a salada Mela verde e gorgonzola (12 euros), a pizza Prosciutto crudo di Parma e búfala campana DOP (19 euros), a pasta Paccheri All’Amatriciana, ou o risoto Funghi e azeite de trufa (16 euros). Uma carta para acompanhar com seleção de vinhos italianos.

Na Ribalta a pizza é preparada “com ingredientes 100% italianos e o tomate biológico. A base é fina e ligeira, resultado da fermentação lenta e do calor do forno a lenha”, refere a equipa do restaurante.

Ribalta El Corte Inglés Av. António Augusto de Aguiar 31, 7º Piso, Lisboa Horário. Aberto todos os dias, das 12h00 às 23h00 Contacto: E-mail info@ribalta.pt

Nas sobremesas, as clássicas Tiramisù (5 euros), ou Panna cotta (5 euros), e as Mousse di Cappucino (5 euros) e Crostata di ricotta e doce de abóbora (5 euros).