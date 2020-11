Os apreciadores de cozinha outonal, contam a partir de 7 de novembro com uma semana de celebração da castanha em restaurantes de norte a sul do país. Desta forma, no Meliá Braga Hotel & Spa, o destaque vai para a entrada com “Cappuccino” de castanha e croquete de perdiz e frutos secos.

No Hotel Meliá Setúbal, a sugestão recai no Creme de Abóbora Menina com crocante de castanha, enquanto que no Restaurante do Meliá Castelo Branco, há a destacar o Seitan com puré de castanhas e salteado de Legumes.

O Meliá Ria Hotel & Spa (Aveiro) apresenta o Lombinho de Porco Ibérico com geleia de marmelo, açorda de enchidos e castanha; enquanto que no menu do Restaurante do TRYP Lisboa Aeroporto sublinha-se o Tamboril com castanhas e funcho. Para finalizar, o Star inn Peniche celebra o São Martinho com um Bolo de castanhas e chocolate preto.

Por sua vez, o Meliá Madeira Mare Resort Hotel & Spa celebra a data com um menu festivo disponível apenas no dia 11 de novembro.

Todos os pratos são acompanhados pelos vinhos de cada região e outras bebidas típicas da época, como jeropiga.