Em novembro, chefes de cozinha portugueses apresentam online receitas com conservas nacionais

“Vamos conservar o que é nosso” é a frase que serve de suporte à campanha criada pela Associação Nacional de Industriais de Conservas de Peixe (ANICP) com o intuito de valorizar as conservas nacionais. Neste âmbito, quatro jovens chefes de cozinha portugueses vão criar e partilhar receitas à base daquele produto.

Ao longo do mês de novembro, Bernardo Agrela (A Praça, Lisboa), Luís Gaspar (Sala de Corte, Lisboa), Leonor Godinho (Musa da Bica, Lisboa) e Pedro Abril (Chapitô à Mesa, Lisboa) vão utilizar as suas páginas de Instagram para partilharem com o público a execução de um prato em formato vídeo.

Bernardo Agrela (A Praça, Lisboa), Luís Gaspar (Sala de Corte, Lisboa), Pedro Abril (Chapitô à Mesa, Lisboa). créditos: Amuse Bouche/Nuno Correia

As receitas podem ser facilmente reproduzidas em casa, evidenciando a versatilidade de um produto que reflete a riqueza do património gastronómico nacional.

A parceria com os chefes de cozinha visa “sensibilizar o público para os produtos da pesca e da aquicultura sustentáveis, apresentado as conservas enquanto exemplo distintivo de tradição e excelência da indústria e superioridade do peixe”, refere José Maria Freitas, presidente da ANICP.

Os interessados encontram abaixo o calendário, assim como as ligações, para a apresentação das receitas no Instagram:

5 novembro - Bernardo Agrela

12 novembro - Leonor Godinho

19 novembro - Pedro Abril

26 novembro - Luís Gaspar