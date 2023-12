A pensar na quadra festiva e nos momentos de partilha vividos à mesa onde os doces de Natal têm um lugar de destaque, o Tivoli Avenida Liberdade tem um novo espaço no lobby bar do hotel que promete conquistar os mais gulosos com as suas criações.

Chama-se Glee Boutique Café, nasceu há três anos no Tivoli Marina Vilamoura pela mão do chefe Patrick Mestre e esta época natalícia viajou até Lisboa para um espaço pop-up que pode ser visitado por todos os amantes de pastelaria e chocolataria.

A pensar na quadra festiva, o chefe pasteleiro algarvio deu asas à sua imaginação e decidiu trazer um pouco do espírito natalício para o menu do Glee através da criação de uma coleção temática de iguarias que prometem ser o centro das atenções de qualquer mesa de Natal.

Na parte da pastelaria fresca — e porque os olhos também comem — é possível encontrar bolos inspirados em alguns dos símbolos e das cores mais emblemáticos do Natal e onde o mais difícil vai ser mesmo escolher. O Boneco de Neve (arroz doce, cereja e fava tonka), a Bola de Natal (financier de chocolate com compota de ruibarbo e cremoso de morango), a Árvore de Natal (praliné, biscoito e cremoso de pistácio), a Torta de Natal (financier de noz pecan com ganache de chocolate negro, cremoso de macadâmia e mousse de chocolate de leite) e o Bûche de Noel Branco (mousse de chocolate branco e laranja com compota de figo e biscoito de amêndoa do Algarve) são as cinco propostas que vão estar disponíveis durante três semanas e um preço unitário de oito euros.

Se é fã de chocolate, poderá escolher entre sete criações originais natalícias — que de tão realistas e criativas até dão pena comer — feitas com diferentes tipos de chocolate e onde se destacam figuras como a rena Rodolfo (com chocolate negro, 24€) ou o Pai Natal Vermelho (com chocolate de leite, 16€).

Informações Glee Boutique Café no Tivoli Avenida da Liberdade Morada: Av. da Liberdade 185, 1269-050 Lisboa Horário: Todos os dias entre as 10h00 e a 01h00 Reservas: bar.avenidaliberdade@tivoli-hotels.com ou +351 213 198 900

Tirando esta edição festiva, o Glee Boutique dispõe ainda de diferentes ofertas clássicas tipicamente francesas onde se incluem as tarteletes, os éclaires e, claro, o mil folhas considerado um bestseller e uma das estrelas do menu da pastelaria do dia. Todas as propostas são feitas de acordo com as técnicas da pastelaria francesa, à mão e com a assinatura do chefe Patrick Mestre.

A combinação de ingredientes improváveis e a aposta em sabores pouco convencionais também se sentem nas propostas de bombons, trufas, macarrons e gelados que o espaço oferece destacando-se, por exemplo, o macarron de Alfarroba (3€), o gelado de Abade de Priscos (3€) ou um bombom de banana (3€).

Os clientes podem provar algumas destas iguarias ou fazer a sua reserva de Natal diretamente no Glee Boutique Café que vai estar a funcionar diariamente, até dia 6 de janeiro de 2024, entre as 10h00 e a 01h00.