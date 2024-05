Christian Seely, diretor geral da Quinta do Noval, comenta: “É com grande satisfação que anuncio a declaração de três excecionais Vinhos do Porto Vintage da Quinta do Noval da colheita de 2022: Quinta do Noval Nacional Vintage 2022; Quinta do Noval Vintage 2022 e Quinta do Passadouro Vintage 2022.

"2022 foi um ano de extremos, muito quente e muito seco. A precipitação foi de apenas 364 mm durante o ciclo de cultivo, 276 mm abaixo da média de 1970-2000. Enfrentámos ondas de calor recorrentes no início de julho e no início de agosto, com períodos prolongados de temperaturas superiores a 40 °C, que chegaram a atingir um pico de 45,5 °C em meados de julho", explica em comunicado. "Esses extremos não são totalmente inéditos: condições semelhantes ocorreram nas grandes colheitas de 2017 e 1945. Tal como nesses anos, 2022 evidenciou a notável capacidade de resistência do nosso terroir e das nossas castas durienses", acrescentou.

"As videiras mantiveram-se extremamente saudáveis ao longo do ano, com muito pouca incidência de doenças. Notavelmente, as videiras mantiveram-se surpreendentemente verdes e isentas de stress hídrico", referiu.

"Desde o início, estava claro que o Quinta do Noval Nacional Vintage 2022 era excecional, e o vinho tem-se desenvolvido magnificamente desde a colheita, demonstrando a complexidade em camadas e a profundidade características de um grande Nacional. Poderoso e puro, conjuga uma riqueza opulenta, intensidade e concentração com uma frescura impressionante", lê-se na nota.

"O Quinta do Noval Vintage é, como sempre, uma seleção muito rigorosa dos melhores vinhos do ano. As 2600 caixas produzidas representam apenas 6,6% da produção total de vinho do Porto dos 155 hectares de vinha da Noval. Particularmente bem-sucedidas revelaram-se as parcelas de Touriga Nacional e as vinhas velhas, além, também, de algumas excelentes parcelas de Touriga Francesa e de Sousão", afirma.

"O ano de 2022 destaca-se pela sua grande concentração e pureza, sendo profundo, especiado e aromático, uma expressão muito característica do terroir da Noval num ano excecional para a propriedade. O Quinta do Passadouro Vintage 2022 resulta de uma seleção rigorosa. O lote é composto por três pequenas parcelas no vale do Pinhão, e o vinho resultante destaca-se pelo estilo distinto do Passadouro, sendo puro, floral e aromático, mas ainda assim com a riqueza característica da colheita de 2022", conclui.

