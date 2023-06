Segundo a atual evidência científica que demonstra uma associação entre a ingestão de gordura saturada, sal e açúcar, com a prevalência de doenças crónicas não transmissíveis, são várias as recomendações e estratégias que têm sido pedidas por autoridades de saúde internacionais, no sentido de regular a quantidade destes ingredientes nos produtos de panificação e pastelaria.

Neste sentido, há uma procura crescente de formulações com redução de aditivos e substituição de aditivos sintéticos por naturais (conceito “Clean Label”), havendo assim o espaço e a necessidade para criar novas formulações de elevado valor nutricional, que possam criar produtos mais saudáveis, com enquadramento nas principais estratégias do Plano Nacional para a Promoção da Alimentação Saudável, indo também ao encontro das expectativas dos consumidores.

Desafios que nortearam o projeto de investigação “NutriSafeLab: Desenvolvimento de soluções inovadoras, promotoras de saúde para a panificação e pastelaria”. A iniciativa permitiu desenvolver uma nova linha de produtos de pastelaria, com redução de gordura, otimização do perfil nutricional e onde conservantes, aromas e corantes foram substituídos por alternativas naturais.

Integraram o consórcio encarregue do projeto o Grupo Celeste, posicionado no setor de panificação, o Centro de Biotecnologia e Química Fina da Escola Superior de Biotecnologia da Universidade Católica Portuguesa.

“O nosso desafio enquanto investigadores era a redução de gordura, de conservantes, aromas e corantes sintéticos, substituídos por alternativas naturais,” esclarece Manuela Pintado, investigadora principal do projeto e diretora do Centro de Biotecnologia e Química Fina da Escola Superior de Biotecnologia da Universidade Católica Portuguesa. “Estes conceitos foram aplicados e demonstrados em dois casos de estudo de elevado consumo e impacto na empresa e no consumidor, nomeadamente, na massa de brioche e na massa folhada,” acrescenta. Ana Martins, diretora industrial do Grupo Celeste, refere “em linha com os resultados deste projeto estamos a lançar produtos saudáveis ‘Healthyfat’ e ‘Nutrihealthy’ e uma linha de produtos ‘Clean Label’”.

A 29 de junho (14h00), vão ser apresentados os resultados da iniciativa num evento gratuito, de entrada livre (com inscrição prévia aqui), a decorrer no Auditório Arménio Miranda da Escola Superior de Biotecnologia, no Porto. Numa tarde onde o grande tema serão os resultados do "NutriSafeLab", vão estar em debate questões associadas aos desafios de uma alimentação saudável e às tendências do consumidor na área da panificação e de pastelaria. Haverá também espaço para uma mesa redonda com a presença de Ana Machado Silva (gestora de projetos da SONAE MC), Ana Martins (diretora industrial do Grupo Celeste) e Manuela Pintado (investigadora principal do projeto e diretora do Centro de Biotecnologia e Química Fina da Escola Superior de Biotecnologia da Universidade Católica Portuguesa).