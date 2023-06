Festa Branca chega a Condeixa com vinhos, iguarias e música

Celebrar o verão tem, também, por mote a cor branca, símbolo de vida, de pureza, frescura e de novos começos. Na Festa Branca todos são convidados a vestir pelo menos uma peça de roupa branca, para entrar no espírito do momento. À prova alargada de mais de cem vinhos e espumantes, cervejas artesanais e cocktails vínicos, vai juntar-se muita música e animação. Para harmonizar na perfeição com as provas, a cozinha do restaurante Gavius preparou um menu: Arroz de pato, Lasanha de legumes, Bacalhau com natas (por 12,5 euros) e finger food sortido ou Caldo verde (5 euros).

Os convivas vão estar reunidos no jardim, na sala de eventos e no rooftop, que será o palco da festa propriamente dita. Em paralelo serão realizadas provas especiais, apresentadas pelos enólogos e mestres cervejeiros, de entrada livre e gratuita, mas sujeitas ao número de lugares disponíveis.

créditos: Divulgação

A Festa Branca Condeixa - Wine Party integra o calendário de eventos de verão da revista “Paixão Pelo Vinho” e conta com o apoio da Fundação ADFP, do Município de Condeixa, do Conímbriga Hotel do Paço, da Purple Media e da revista Paixão Pela Cerveja.

Os bilhetes estão à venda nas lojas Fnac e Worten, nos locais habituais de venda de bilhetes para espetáculos e online através da ticketline.sapo.pt. Até às 23h59 desta quinta-feira, os interessados podem comprar os bilhetes a preços especiais: 12 euros (uma pessoa) ou 20 euros (duas pessoas). Cada bilhete dá acesso à festa e oferece o copo para a prova gratuita de todas as bebidas.

No dia do evento o bilhete terá o valor de 20 euros por pessoa e também será possível comprar diretamente na bilheteira da Festa Branca, aberta a partir das 18h00. As crianças são bem-vindas desde que acompanhadas por adultos responsáveis e há todas as condições para pessoas de mobilidade condicionada.