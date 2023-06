A grande aposta deste ano do Festival do Frango do Campo prende-se com a realização de showcookings, o espaço dedicado à partilha de novas receitas, levadas a cabo por chefs convidados, como é o caso de Pedro Pinto.

Por seu turno, a Praça da Restauração será reestruturada e colocada numa localização mais nobre, repleta de restaurantes, tasquinhas e mais de 50 stands que irão confecionar o frango do campo.

Pensadas para toda a família, as festas do concelho enaltecem os produtos artesanais, confrarias e receitas que remetem todos os visitantes à casa dos avós, misturar a tradição com a atualidade. Uma iniciativa que não esquece os mais pequenos pelo que conta com uma área infantil.

Na componente musical, a abrir a primeira noite do Festival Frango do Campo, o público irá receber o Toy e a Banda Tricôt & Friends. O Bispo, a Banda Voto Nulo e o DJ Miguel Henriques serão os responsáveis pela animação do palco na segunda noite. HMB, DJ The Boss e DJ João C estarão a cargo da oferta musical do terceiro dia. Diogo Piçarra, DJ Peter Sky e DJ Guest irão animar a penúltima noite; e, por fim, a festa termina no dia 16 de julho com um Queen Tribute by Kind of Magic e um espetáculo piromusical que encerrará esta edição do festival.