O calendário de eventos em torno de grandes champanhes arranca a 1 de julho (com repetição a 26 de agosto), com o champanhe da marca Philipponnat, seguindo-se-lhe a 15 de julho (mais tarde a 9 de setembro) com o champanhe Bruno Paillard. A 29 de julho, a experiência conta com uma seleção dos melhores champanhes de cada produtor. A 12 de agosto, a mesa contará com o champanhe Collet e, finalmente, a 3 de setembro, repete-se a iniciativa com os melhores champanhes de cada produtor.

O chef Dárcio Henriques desenhou um menu divertido preparado nas brasas do Offyr onde se podem degustar especialidades de peixes e mariscos frescos, carne arouquesa – autóctone da região duriense, e uma seleção de sobremesas. Os eventos dedicados ao champanhe e à gastronomia tem início às 19h30 no Terrace Pool do Octant Douro, e um custo de 130 euros por pessoa que inclui aperitivo, menu e bebidas. As reservas estão abertas para hóspedes e para quem quer aproveitar um pôr do sol diferente. A partir de 340 euros por quarto, por noite, é possível ficar alojado nos quartos ou suites deste refúgio a norte.

Desde 1921, que a Maison Collet, cria champanhes. Localizada em Aÿ, no coração da região de Champagne, a Maison Collet utiliza principalmente Premier e Grand Crus nos seus terroirs, resultando em vinhos gastronómicos, onde cada cuvée é único.

Fundada em 1522 por Apvril de Philipponnat, esta maison é uma das mais antigas da região. A era moderna do champanhe Philipponnat inicia em 1910, quando Auguste e Pierre Philipponnat estabeleceram a sua produção em Mareuil sur Aÿ e, em 1935, adquirem as vinhas de Clos des Goisses, cujo nome significa declive acentuado. Viradas a sul, as uvas destas vinhas têm caraterísticas especiais, proporcionando um caráter único em cada garrafa.

A casa Bruno Paillard surgiu do desejo do seu fundador de criar um champanhe extremamente puro. Esta maison é conhecida pela sua meticulosa atenção aos detalhes, desde o manejo das vinhas até ao processo de vinificação. Os vinhos são envelhecidos por um período prolongado nas adegas, muitas vezes excedendo os requisitos mínimos estabelecidos pela denominação de origem e esse envelhecimento estendido permite que o champanhe desenvolva complexidade, profundidade e sabores distintos.

As reservas podem fazer-se através do telefone 255 690 160.