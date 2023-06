O Tempo e a Idade” é o tema do Congresso dos Cozinheiros 2023

A apenas um ano de completar as 20 edições, o Congresso dos Cozinheiros volta uma vez mais a Oeiras e aos Nirvana Studios para dois dias repletos de intervenções e experiências gastronómicas, degustações diversas, momentos musicais e instalações artísticas.

“O tempo e a idade são temas de todos os seres humanos. O tempo é o compasso que marca tudo o que nos rodeia. Já a idade, uma inevitabilidade. São conceitos que se conectam e em que, esperançosamente, há uma progressão que é conjunta. Nos alimentos, nas técnicas e nos equipamentos não é diferente. De que forma o tempo e a idade afetam os produtos e a sua progressão? E sendo importante aceitar o novo, é crucial compreender o passado para trilhar um caminho futuro. Falamos de pessoas da gastronomia em Portugal que deixaram uma herança para a geração atual de cozinheiros e pasteleiros. É nesse sentido de valorização e inspiração que abrimos caminho para falar de temas como a aprendizagem, o percurso profissional, a gestão de carreira e de vida pessoal e profissional e a saúde mental”, lemos no comunicado de imprensa da autoria da entidade organizadora do congresso, as Edições do Gosto.

Edições do Gosto

Também como forma de continuar a missão de apresentar a diversidade cultural de Portugal enquanto país e seguindo a temática da edição anterior - Conexão Africana – o congresso tem como país convidado São Tomé e Príncipe na figura dos chefs João Carlos Silva (Roça São João dos Angolares) e Miguel Garcia (Yumbox).

Entre os oradores já confirmados estão Vasco Coelho Santos (Euskalduna Studio*), João Diogo Formiga (Encanto*), Alexandre Silva (Loco* e Fogo), Justa Nobre (O Nobre), Natalie Castro (Isco), David Jesus (Seiva), Alana Mostachio, Bruno Rocha (Bairro Alto Hotel), Luís Gaspar (Sala de Corte), Stephanie Audet (Senhor Uva), Aurora Goy (Apego), Leonel Ribeiro (Cabeça de Porco), Inês Beja e Nuno Fonte (De Raíz), Ricardo Bonacho (Food Design Lab), João Carlos Silva (Roça São João dos Angolares), Miguel Garcia (Yumbox), Helena de Carvalho (Terminal 4700), Orlando Esteves, Inês Silva Azevedo (Hiša Franko**), Mariana Fernandes, Fátima Lopes (Apresentadora) e Hélio Loureiro, Pedro Mendes (Octant Vila Monte), Nuno Matos (Six Senses Douro Valley), Lara Pinheiro (Salt) e Jossara Martins (Jossy’s The American Burguers), João Guedes Ferreira e Anna Ortner (Flora Food & Wine), Filipe Ramanho e José Rodrigues, Mauro Airosa (BBeach), Bruno Oliveira (Valverde Hotel), Julie Marteleira, Nuno Mendes Duarte (Oficina de Psicologia), António Cordeiro (Business and life coach).

Edições do Gosto

Quanto à ação do evento, esta vai dividir-se entre o Palco INTER onde vão decorrer as conversas e as apresentações, o Palco Produto dedicado a demonstrações de cozinha e produtos com degustação, o Palco Música/Nós as Pessoas focado em conversas sobre a importância do bem-estar mental na restauração e onde acontecem atuações musicais, a Área de Exposição onde será possível conhecer as novidades de produtos e equipamentos de cozinha e a Área de Alimentação onde se vão degustar as iguarias de chefes convidados

No segundo dia do CNC, a 25, acontece a final da prova O Melhor Pastel de Nata 2023, criado em 2009 pelo gastrónomo Virgílio Nogueiro Gomes - que também é presidente de júri. Todas as informações sobre a prova podem ser encontradas em aqui.

Os bilhetes para aceder ao CNC já estão disponíveis para compra, com os valores promocionais de 45 euros (1 dia) e 60 euros (2 dias) até 31 de agosto. Depois da data, os valores sobem para 60 euros e 100 euros, respetivamente. Os bilhetes estão disponíveis aqui.

"O Congresso dos Cozinheiros nasceu em 2005 através das Edições do Gosto. Surgiu como uma resposta à necessidade de união e partilha de conhecimento de uma classe profissional que procurava a sua valorização e reconhecimento na sociedade portuguesa. Desde então, tornou-se na grande montra para a atualidade gastronómica nacional e internacional", adianta a entidade organizadora do encontro.