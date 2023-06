Pão do Gio é a mais recente aposta do estilista português Gio Rodrigues que emprestou o seu nome para este que é o seu primeiro projeto na área da restauração. Localizado no número 150 da Rua da Madeira, este espaço quer-se afirmar como um must go para todos aqueles que querem saborear um brunch premium e onde o pão é o grande protagonista.

Yogurt Banana Flambé (8€), Ovos Turcos (7€), Tapioca (12€), Panqueca Terra (7€) ou Tosta de Tomate (8€) são algumas das opções saudáveis que irá encontrar na carta da autoria do chef João Peixoto. Para além disto, aqui também vai encontrar outro tipo de oferta gastronómica onde se incluem tapas, açordas, e, claro, sobremesas feitas com recurso a produtos nacionais de qualidade.

“O Pão do Gio surge no momento em que a paixão que tenho pela moda e pela culinária cruzam caminhos. Sempre quis criar um projeto assim – diferenciador, elegante e que não perdesse a identidade portuguesa. O espaço, o ambiente e cada detalhe, do menu ao design, foram pensados ao pormenor. O próprio nome surge não só pela minha paixão ao pão mas também por ser um elemento presente na maioria dos pratos", refere o criador de moda e CEO do Pão do Gio em comunicado sobre este espaço localizado junto à Estação de São Bento.

Informações Morada: Rua da Madeira 150, 4000-330 Porto Horário: Domingo - Quinta-Feira entre as 10h e as 22h; Sexta-Feira - Sábado entre as 10h e as 24h Eventos privados e Reservas: + 351 934 000 100 Telefone: + 351 222 086 554

Para além da estrutura em madeira e dos azulejos, outro dos focos centrais deste espaço, onde predomina o branco e o dourado, é o arco em pedra natural. O projeto de design de interior ficou a cargo de Gio Rodrigues que pretende que este negócio seja "uma referência no mercado de luxo do país". É de destacar que a farda dos funcionários foi desenhada e confeccionada no atelier do criador português.

O Pão do Gio está aberto todos os dias e o preço médio ronda os 15€ por pessoa.

