O The Lodge Porto Hotel, em Vila Nova de Gaia, acolhe a festa vínica que celebra o primeiro aniversário do Wine Social Club, iniciativa que, a cada dois meses, reúne à mesa apreciadores de vinhos e os seus protagonistas. A Sala dos Trinta, do The Lodge Bar, vai receber produtores de vinho numa refeição preparada pelo chef João Vieira, do restaurante Dona Maria.

O encontro, a partir das 19h30, de 2 de março, contará com a presença dos produtores de vinho da Real Companhia Velha, da Quinta do Vallado, do Soalheiro, do Poças e do António Maçanita. Serão eles que, de uma forma informal, vão explicar as parreiras, castas, blends e terroirs de cada vinho aos convidados.

O chef João Vieira, responsável pela cozinha do restaurante Dona Maria, no The Lodge Porto Hotel, preparou um menu exclusivo para assinalar a data. À tábua de queijos e enchidos regionais segue-se um prato de peixe e outro de carne. Após degustar um arroz malandrinho de navalhas perfumado com pimentos e coentros, os comensais serão brindados com um naco de novilho confitado com borras de vinho, puré de batata ratte e cenouras glaceadas.

Numa degustação marcada pela constante harmonização de vinhos, escolhidos pelos seus produtores para levarem aos passageiros desta viagem pelo Douro Vinhateiro, o chef desafia o paladar dos seus convidados com uma sobremesa concebida especificamente para este momento especial: um pão de ló de Alfeizerão com morangos, azeitonas galegas hortelã da ribeira e gelado de queijo de cabra marca o fim de uma refeição que pode ser reservada aqui por um valor de 75 euros por pessoa.