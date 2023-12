Tudo acontece no renovado Mercado do Bolhão, em pleno coração do Porto, parte integrante da história da cidade. A 9 de dezembro, vinhos, espumantes e outros produtos marcam encontro no piso 3 no mercado, num evento de entrada gratuita que promete ser “uma partilha de novidades para se deslumbrar e adorar”.

Para além dos produtores de vinhos há também espaços gourmet, com produtos regionais e petiscos tradicionais. De acordo com a organização deste Xmas & Wine, “para garantir o maior conforto encontra mesas para poder petiscar e tapear com amigos e família”.

Quem pretender provar os vinhos em mostra pode adquirir um copo no local, por oito euros, a ser devolvido no final. “E para celebrar o Natal vai ter oito vouchers de 1 euros para poder descontar nos vinhos que adquirir”, informa a organização.