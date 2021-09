Portela abre nova loja em Lisboa e aposta nos brunches

A Portela inaugurou a sua décima morada na região da Grande Lisboa, desta feita situada no Parque das Nações. O novo espaço apresenta um menu que inclui mais saladas e outros produtos ideais para pequenos-almoços ou brunches nos quais os torricados se evidenciam, podendo ser acompanhados por lattes, cappuccinos, affogatos ou iced coffee da capital.

Por seu turno, a degustação do café, alargada a outras formas de o provar, pode ir desde o café de filtro, à cafeteira francesa ou até ao de balão. Se o critério primordial de escolha for a intensidade, os consumidores podem optar por um expresso com blend de assinatura Portela ou por um café de origem com diferentes proveniências.

créditos: Portela

“Esta é mais uma meta bastante importante numa estratégia iniciada há cerca de dois anos e, também por isso, é um momento muito especial na nossa história. Trata-se de um investimento enorme de uma marca 100% portuguesa e que há mais de 40 anos está presente no dia a dia dos portugueses”, considera Ângelo Marçal, Presidente do Conselho de Administração da Portela.

Nos dois pisos da loja, no que diz respeito à decoração, os destaques são o conforto e a estética, mas também para a nova imagem da marca, que recentemente passou por um processo de rebranding.

Portela Parque das Nações Av. D. João II, nº39, Lisboa Horário: todos os dias das 7h00 às 20h30

Fundada em 1977, por Ângelo Marçal, na época com a abertura do seu primeiro espaço, a Casa dos Cafés da Portela, no Centro Comercial da Portela, o negócio familiar desenvolveu-se ao longo de mais de quatro décadas com o contributo decisivo das segunda e terceira gerações da família Marçal. Atualmente, a Portela detém já uma rede de dez lojas espalhadas pela região da Grande Lisboa e uma torrefação de café.