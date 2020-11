O restaurante Lat.a lançou a campanha “LA.Tequila - por dentro e por fora”, que permite a personalização das garrafas de tequila com uma fotografia.

Os interessados terão de “enviar um email para tequila@lata.com.pt com o nome e uma fotografia e pagar 20 euros quando for levantar o tão ambicionado ´troféu` no restaurante das Docas, em Lisboa”, informa o estabelecimento em comunicado.