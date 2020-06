A democratização do piquenique

Com o tempo, o piquenique como reunião social assumiu novos contornos, associados essencialmente ao lazer. Uma refeição de partilha, onde os comensais contribuíam com pratos frios e facilmente transportáveis. Uma prática que, no velho continente, coincidiu com a transição de uma população rural para uma população urbana e a necessidade deste novo Homem procurar na natureza um elo perdido.

Para a História havia de ficar um piquenique no século XVII, quando o poderoso Oliver Cromwell, político britânico, desceu aos relvados de Hyde Park, em Londres, para saborear uma refeição ao ar livre. Na época, a nobreza transformava os piqueniques em verdadeiros jantares de sumptuosidade.

Pintura do impressinista Edouard Manet, "Le Déjeuner sur l'Herbe", 1863.

Sob o lema “Liberdade, Igualdade, Fraternidade” saído da Revolução Francesa de 1789, institucionaliza-se a democratização do piquenique. Os parques antes vedados ao povo e à pequena Burguesia, tinham então as portas abertas. As teorias de Jean-Jacques Rousseau sobre a proximidade do ser humano à natureza concorreram para tornar o piquenique mais popular. Uma refeição que se universalizou para encontrarmos referências em inúmeras línguas: Merénda em italiano, Merienda em espanhol, pique-nique em francês, picknick em alemão, ou picnic em inglês.

Independentemente do formato, é imprescindível a presença de uma geleira, para manter os alimentos e bebidas bem frescos; uma toalha para isolar os bens alimentares de contaminações do solo e de insetos rastejantes. Junte ao elenco algumas almofadas para incrementar no conforto, não esqueça os pratos, copos e talheres e, claro, boa disposição.

E lembre-se: seja sobre a relva de um jardim, no areal da praia ou em plena floresta, evite fazer fogos e não deixe lixo para trás. Leve consigo um livro, alguns jogos e boa companhia para acolher da melhor forma o tempo quente que aí vem.