Panela de pressão

E o mundo tornou-se mais rápido no século XVII

O inventor do principio das atuais panelas de pressão, Denis Papin, foi igualmente um dos pioneiros do motor a vapor. Em 1697, o físico francês, fez a demonstração em Londres de uma marmita a vapor, um recipiente com tampa hermeticamente fechada, aumentando a pressão no interior e o ponto de ebulição da água.

O princípio da marmita a vapor foi durante muito tempo usado na indústria. Nas cozinhas apareceria no século XX, centúria que assistiu à introdução das panelas de pressão para uso doméstico, nos Estados Unidos da América. Muitos fabricantes começaram a produzir as panelas de pressão após a Segunda Guerra Mundial, com argumentos ainda hoje válidos: economia de tempo e de combustível.

Alimentos congelados

E a história começa na pesca

Clarence Birdseye, um inventor e industrial norte-americano tinha aquela qualidade que pode fazer a diferença entre ter ou ficar aquém do sucesso. Clarence era muito observador. Nos anos de 1920 não lhe passou ao lado o facto do peixe capturado pelos Índios do inóspito território do Labrador, congelar assim que retirado da água. Meses mais tarde, quando eram submetidos ao calor, os peixes conservavam as suas qualidades. Estavam frescos e saborosos.

Em 1924, Birdseye funda uma empresa em Gloucester, no estado do Massachusetts, para produção de alimentos congelados por arrefecimento rápido. Em 1929, Clarence vende a fábrica que, um ano mais tarde, lança no mercado ervilhas, espinafres, framboesas, entre outras frutas e vegetais, assim como peixe e carne congelados.

Já no final da década de 30, chegam ao mercado os primeiros alimentos congelados previamente cozinhados.