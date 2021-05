A Santini, geladaria histórica, alargou a sua oferta com a criação de uma nova gama de produtos, as paletas de fruta artesanal e 100% natural, o Picolini da Santini. "Trata-se de um gelado artesanal com opções vegan, glúten free e sem lactose, sem conservantes, corantes e aromatizantes", informa a marca.

Eduardo Santini, membro da família fundadora desta marca e responsável pela área de produção, reforça o facto deste gelado “manter a essência da marca Santini, na seleção cuidada das melhores frutas da estação, onde o sabor genuíno desta mesma fruta é o seu principal fator distintivo”.

Numa primeira fase, entre os espaços que comercializam o Picolini estão o Hotel Baía (Cascais), Cascais La Contessa, Cascais Hífen, Cascais Bar do Fundo, Leónidas Avenida de Igreja (Lisboa) Favo de Mel (Lisboa) Sereia das Ondas (Lisboa), El Café Bombón (Costa da Caparica), Pestana Troia Eco Resort (Troia), Leitaria Montalvão by Chef Álvaro Santos (Setúbal).

Adicionalmente, o Picolini está também disponível em packs de dez unidades para entrega em casa. Os oito sabores disponíveis para já são morango, maracujá, chocolate, limão-framboesa, lima, amendoim, açaí-banana e acerola. As encomendas podem ser feitas através do e-mail encomendas@santini.pt, para entregas em Cascais e Oeiras às terças e quintas, e em Lisboa às quartas e sexta feira.