A cozinha mexicana com os seus nachos e tacos é uma das novidades no Mercado de Cacilhas. Um elenco centro-americano a que se juntam pratinhos para picar de sabor luso, como os ovos mexidos com farinheira, os peixinhos da horta, ou os pregos. No Petiscos del Mundo há, ainda, mesa para a cozinha do Japão ali representada no sushi.

Ao fim de semana os Petiscos del Mundo têm ainda tábuas para partilhar, com queijos, enchidos, Bacalhau à Brás, ou outros petiscos. Acompanhados com vinho ou sobremesas.

Não faltarão também os brunchs. Tudo pela mão do chefe de cozinha Ivan Lima.

Para acompanhar os Petiscos del Mundo, o novo Oh Honey chegou também ao mercado de lazer instalado em Cacilhas. Um espaço para os apetites doces, apresentando da Panna Cotta, ao Crème brûlée, passando pelas mousses de chocolate branco com Oreo ou pistáchio. A casa aceita encomendas para fora de bolos de aniversário, casamento ou batizado.

O Mercado de Cacilhas abriu portas em novembro de 2019. Um espaço à beira Tejo (Rua Cândido dos Reis, 144C) com uma oferta gastronómica diversificada, com conceitos de street food, churrasqueira (Cervejaria Mão Preta), cozinhas da Grécia (Pita Gourmet), Itália (V.E.S.P.A.), Japão (Blessed Sushi), propostas à base de abacate (Avocado), hambúrgueres (Hamburgueria da Romeira), entre outros.