É a partir das 12h00 de domingo que quem se senta à mesa do JNcQUOI Avenida encontra um Brunch feito à medida para duas pessoas. O Brunch For Two, apresenta três opções, o menu do “JNcQUOI For Two” que inclui rosbife com salada de batata, blinis com salmão fumado, Salada Caesar, prego do lombo e ovos mexidos com farinheira (70 euros/duas pessoas).

Na segunda opção, os ovos mexidos são substituídos por Croque Monsieur e bolinhos de bacalhau (80 euros/duas pessoas).

Já na terceira opção, os ovos mexidos dão lugar a um hot dog de lavagante (90 euros/duas pessoas).

JNcQUOI Avenida Avenida da Liberdade, 182 - 184. Lisboa Contactos: Tel. 219 369 900; e-mail bookatable@jncquoiavenida.com

Todas as opções, com autoria do chefe de cozinha António Bóia, incluem uma garrafa de vinho (Argilla Branco ou Manoella Tinto) e dois cafés.