Portugal está representado no Taste Atlas com mais de duas centenas de produtos do continente e ilhas. Na página interativa, alojada aqui, podemos encontrar alguns dos pratos e produtos mais emblemáticos do nosso território.

Clicando sobre o país e, mais concretamente, sobre a especialidade culinária, ou produto, vamos encontrar informação detalhada sobre os mesmos (em língua inglesa), assim como contactos relativos aos locais onde os podemos encontrar.

No Norte do país, este Taste Atlas, salienta, entre outros, a Alheira de Mirandela, o Azeite transmontano, as Amêndoas Cobertas de Torre de Moncorvo ou a Francesinha.

Descendo no território, na região Centro, não faltam os Ovos Moles de Aveiro, a Vitela de Lafões, o Borrego Serra da Estrela, as cerejas da Cova da Beira ou a Sopa da Pedra.

Chegados ao Sul, mais algumas dezenas de propostas, como o Queijo de Azeitão, a Carne Mertolenga, a Sopa de Tomate à Alentejana, a Batata-Doce de Algezur e a Cataplana.

Um périplo que nos leva até às ilhas, para nos apresentar o Queijo do Pico, o Ananás dos Açores, ou a Espetada Madeirense.

Alargando a abordagem, dizer que neste Taste Atlas, o utilizador encontra mais de nove mil pratos e produtos, com uma distribuição mais detalhada na Europa, Ásia e américas. A página permite uma pesquisa por local.