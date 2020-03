Após o primeiro trabalho "A ORIGEM -1874", que comemora a criação de LOUIS XIII, a Casa fez uma parceria com a Monnaie de Paris e a Cristallerie Saint-Louis para prestar homenagem à Paris de 1900, local e data em que LOUIS XIII recebeu os maiores elogios.

Esta edição limitada criativa de 2 mil decantadores numerados comemoram o ano histórico em que Paris acolheu a Exposição Universal, comemorando as artes e o artesanato da cidade das luzes.

Em 1900, a Exposição Universal em Paris foi um festival mundial cheio de talentos de engenharia, triunfos técnicos e grandes gestos criativos, com mais de 83.000 expositores apresentando uma visão do mundo daqui a 100 anos.

Graças ao seu fundador Paul-Émile Rémy Martin, membro ativo do júri da Exposição Universal de Paris, LOUIS XIII foi apresentada, recebendo as mais altas honras. Uma entrada de prestígio num novo século pela Monnaie de Paris, que cunhou as mais de 40 mil medalhas que foram concedidas durante os 210 dias do evento.

LOUIS XIII COGNAC lança uma nova edição limitada que homenageia a Paris de 1900 com a sua segunda coleção de época. créditos: Time Collection 1900 Coffret ©Piotr Stokloza

Uma "masterpiece" criada por três casas francesas que partilham a paixão pela arte e criação artesanal

LOUIS XIII, a Monnaie de Paris e Saint-Louis têm muito em comum: são todas casas históricas francesas que antecipam o seu tempo, instituições lendárias que perpetuam um savoir-faire ancestral.

Hoje, com esta edição limitada exclusiva, uniram-se para captar a faixa do tempo numa criação de valor duradouro. O decanter é uma reedição da garrafa original inspirada num recipiente encontrado no campo de batalha de Jarnac em 1569.

O preço de venda ao público é de 7 mil euros e encontra-se disponível em estabelecimentos selecionados de vinhos e licores em todo o mundo e nas boutiques LOUIS XIII em Pequim, Xi'an e Londres.