O Dia da Mãe é uma data muito especial, uma ótima oportunidade para enaltecer e apreciar a mulher que não conhece os limites na sua maneira de amar. E para supreender a matriarca da família em cada detalhe, o Lisbon Marriott Hotel preparou cuidadosamente um brunch e outras surpresas para o dia 1 de maio.

Nada melhor do que começar o domingo com um delicioso brunch, no conforto e segurança do restaurante Citrus, com uma vista espetacular para um jardim tropical e piscina, para transformar a experiência ainda mais marcante.

O brunch buffet é composto por pratos de pôr água na boca

Destaque para a grande variedade de pães, queijos, charcutaria, iogurtes e de outras opções saborosas como: sopa fria de meloa cantalupe com vinho Madeira, salmão fumado com molhos e condimentos, salada rainbow com molhos e nozes, espinafres, mozarella, manjericão e balsâmico (frios).

Creme de espargos verdes, nata azeda e amêndoas tostadas; empadas veganas de batata doce, cogumelos e espinafres; bifinhos de novilho com presunto e salva; bacalhau lascado com broa e grelos; supremo de frango com bacon; estação de omeletes (quentes).

Por fim, para adoçar ainda mais essa experiência não poderia faltar a irresistível pannacotta vegan com molho maracujá ou com molho de mirtilos; cheesecake de caramelo salgado e o domo de framboesas (sobremesas).

O preço por pessoa é de 30€ mais 8€ pacote de bebidas (água, refrigerante, cerveja, vinho branco e tinto). Oferta welcome drink mimosa, champanhe ou rosé. Crianças até aos 4 anos não pagam e dos 5 aos 10 anos com 50% de desconto.

Quem se puder dar ao luxo de aproveitar o dia, o Tapas & Tiles-Cafe Terrace é a opção ideal, com bebidas especiais e petiscos que fazem a diversão de todos.