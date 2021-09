De manhã, entre as 10h00 e as 13h00, continuam as Visitas com Brunch e de tarde, entre as 15h00 e as 18h00, passa a oferecer as Visitas com Petisco.

O valor é o mesmo, 15€ por pessoa, e a visita também não sofreu alterações. A grande diferença entre as duas visitas é na parte gastronómica.

Nas Visitas com Petisco cada participante poderá escolher um petisco alentejano diretamente da carta da Taberna da Casa do Alentejo, assim numa visita com amigos é garantida uma maior diversidade gastronómica à mesa.

A participação continua a ser mediante inscrição prévia e através do geral@storic.pt ou do 935 883 064.

A Casa do Alentejo fica na Rua das Portas de Santo Antão, 58 (Restauradores), Lisboa.