Os planos detox, desenvolvidos pela nutricionista Noélia Arruda, são pensados para o dia a dia e constituídos por seis sumos.

“Os sumos são preparados com frutas, vegetais e superalimento 100% naturais, sem adição de conservantes”, sublinha a marca que conta com loja física no Saldanha Residence, em Lisboa. Aí, os interessados podem levantar o seu plano detox ou, em alternativa, recebê-lo em casa ou no trabalho através das plataformas de entregas (Uber Eats, e Bolt Food, Glovo e Takeaway.com).

Os preços dos planos “Metabolismo”, “Nutrição” e “Energia”, variam de acordo com a duração e com o método de encomenda.

Fruly Avenida Fontes Pereira de Melo, nº 42E, Lisboa Horário: de quarta a sábado, das 8h00 às 20h00; de domingo a terça, das 10h00 às 20h00 Contactos: tel. 216 093 498; e-mail: geral@fruly.pt

Os planos de um dia têm o custo de 40 euros, sendo que os planos de três dias orçam os 100 euros, quando encomendados pelo site ou loja, e 120 euros pelas plataformas de entrega.