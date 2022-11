A primeira edição de Aquela Kombucha Hard tem por base uma fermentação de kombucha com levedura de champanhe, sendo posteriormente aromatizada com Melão Casca de Carvalho, nativo do Norte de Portugal, e a erva aromática Sálvia, requintada na sua frescura.

“Criar uma kombucha com álcool foi uma decisão natural. A kombucha é uma bebida tradicionalmente saudável, devido aos seus probióticos e ácidos orgânicos, benéficos à nossa flora intestinal, mas devido ao seu perfil de sabor e gás natural, tem havido muita curiosidade por parte da restauração em criar cocktails com kombucha. Este interesse levou-nos a explorar esta ideia, primeiro informalmente entre amigos, depois mais a sério no nosso bar. Foi assim que a ideia da hard kombucha nasceu no imaginário da marca”, afirma Maria Lima, fundadora d’Aquela Kombucha.

“O processo produtivo começou com uma fase de investigação e outra de testes. No total, demorou cerca de um ano até chegamos ao produto final. A nossa vontade de conjugar ingredientes locais e sazonais trouxe-nos a este fruto tão especial. O apoio da Confraria do Melão Casca de Carvalho foi essencial pois conseguimos ter acesso ao fruto no seu ponto perfeito de maturação e a Sálvia veio enaltecer esta fusão de sabores pelos quais toda a equipa se apaixonou”, acrescentou Maria Lima, fundadora d’Aquela Kombucha.

A kombucha é uma bebida criada através de uma primeira fermentação de chá açucarado, sendo a teína e o açúcar consumidos por bactérias e leveduras, que transformam esta base numa bebida com gás e culturas vivas. A hard kombucha é fruto de uma segunda fermentação, com levedura de champanhe, que permite a criação de teor alcoólico.

Aquela Kombucha Hard está disponível em garrafas estilo espumante de 75 cl, com um teor alcoólico de 5.5%, a 13 euros a unidade.