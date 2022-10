O mote da Festa do Torricado continua a ser preservar, prestigiar e divulgar um dos pratos que é embaixador da cozinha do concelho de Azambuja. Prato regional que remonta ao tempo em que os campinos e camponeses, em trabalho na Lezíria, se ausentavam das suas casas vários dias, o Torricado de bacalhau assado, faz-se com o dito, pão, alho e azeite. Sobre as brasas, preparava-se uma simples refeição no campo. Prática que acabou por migrar para a cozinha doméstica e, mais tarde, para a restauração.

O evento a decorrer no Pavilhão do Grupo Desportivo de Azambuja, arranca na sexta-feira, dia 4 de novembro, com a abertura oficial do recinto às 19h00 e com serviço de jantares.

O serviço de jantares inicia-se às 19h00 e termina às 23h00, à sexta-feira e ao sábado. Já os almoços, no sábado e domingo, têm início às 12h00 e terminam às 14h00. O recinto será animado na sexta-feira com o grupo Terra Velhinha, no sábado com o grupo de sevilhanas “Las Hermosas” e no domingo com Alunos de Apolo.

Os interessados em marcar o seu lugar ou utilizar o serviço de take away podem fazê-lo através do telefone 925 955 257.