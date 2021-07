O verão poder ser mais fresco ao sabor do limão algarvio e da ameixa alentejana

O primeiro sabor agora revelado pela Compal é proveniente do Algarve, uma região com excelentes condições para a produção de citrinos. “As variedades foram escolhidas a dedo - Eureka, Verna e Lisboa. São três espécies de casca fina e intensamente coloridas, onde o clima do Algarve faz toda a diferença no seu sabor”, revela a Compal em comunicado. As características daquele fruto tornam “Compal Origens Limão do Algarve, um néctar refrescante e sumarento”, sublinha a marca.

créditos: Compal

O último sabor da Compal para esta edição limitada dá palco à Ameixa Rainha Cláudia do Alentejo, uma fruta que teve origem numa árvore ornamental francesa para jardim, mas que se adaptou perfeitamente aos solos e ao clima da região alentejana. É conhecida como Ameixa de Elvas, por ter sido em Elvas que foram plantados os primeiros pomares desta fruta.

Com a pele lisa de cor verde-clara e forma arredondada, a Ameixa Rainha Cláudia é menor que as ameixas comuns. É uma fruta muito suculenta e com aroma intenso e inconfundível.

Estes novos sabores encontram-se disponíveis no formato Tetra Pak 1 L e garrafa de vidro de 200 ml, nos pontos de venda habituais.