A McDonald’s arranca a 29 de junho com mais uma campanha de verão. Este ano a oferta recai sobre uma coleção de 5 garrafas reutilizáveis – para viver e reviver os bons momentos do verão.

São 700 mil garrafas em aço inoxidável com imagens icónicas da marca e a oferta de 500 hoodies exclusivas. No ano em que a marca assinala 30 anos em Portugal, esta iniciativa é mais um momento de celebração com os consumidores.

São 5 as garrafas reutilizáveis em aço inoxidável que podem ser colecionadas a partir de 29 de junho. Por cada McMenu Grande mais 1€ pode escolher uma garrafa com a imagem colorida dos produtos mais emblemáticos da marca – o Big Mac, o McRoyal Cheese, as Batatas Fritas, o Sundae ou o Happy Meal.

Cinco formas diferentes para desfrutar e recriar os bons momentos do verão. De fácil transporte, as garrafas vão poder acompanhar os consumidores para onde quer que vão.

Durante o período da promoção serão mais de 700 mil as garrafas disponíveis nos 183 restaurantes da marca. Ao efetuar o pedido do McMenu Grande no restaurante ou no McDrive basta acrescentar o valor de 1€ e selecionar uma das garrafas disponíveis da coleção deste verão.

Para além da coleção das garrafas, os MLovers que fizerem esta compra com o registo (com leitura do QR Code de Membro no restaurante, McDrive ou através dos Pedidos Mobile), em hora definida no regulamento da campanha, ficam ainda habilitados a ganhar uma das 100 hoodies exclusivas que a McDonald’s tem para oferecer todas as semanas, num total de 500 camisolas.

Mantendo a celebração do regresso dos dias quentes como mote transversal a esta campanha, a McDonald’s apresenta ainda dois novos sabores para acompanhar as novidades deste verão, com a introdução da nova sanduíche Smokey Alabama, de intensos sabores fumados americanos, e do mais recente McFlurry Cornetto Crush.

A multiplicidade de surpresas da McDonald’s para esta campanha de verão pretende reforçar a proximidade da marca com os consumidores ao unir a celebração do tão esperado regresso dos dias quentes ao 30º aniversário da marca em Portugal.