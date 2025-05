A McDonald’s assinala 33 anos em Portugal com o regresso da McBifana, um produto inspirado na gastronomia local e que se tornou popular entre os consumidores portugueses. A McBifana foi lançada pela primeira vez em 2012 e voltou ao menu em 2021, a propósito dos 30 anos da marca em Portugal.

Ana Freitas, gestora do Departamento de Marketing da McDonald’s Portugal, explica ao SAPO Lifestyle que a McBifana é mais do que um caso de sucesso, é uma homenagem à identidade gastronómica portuguesa. "Reforça a aposta da marca em produtos locais, exclusivos para o mercado português, que privilegiam os sabores nacionais". Segundo a responsável, o objetivo nunca foi competir com a bifana tradicional das roulottes e tascas, mas antes criar uma versão que trouxesse esse sabor familiar para o universo McDonald’s, explica ainda a responsável.

Além deste regresso, haverá em breve uma outra versão, a McBifana Especial, com bacon e cebola crocante. A receita, criada para ir ao encontro das tendências de consumo atuais, representa uma combinação entre a tradição e a inovação.

Mas, a aposta em sabores portugueses não se fica pela McBifana. A marca foi pioneira ao integrar produtos tão nossos como a sopa, única no universo McDonald’s, que existe no menu há mais de 20 anos, tendo sido ideia de um franquiado, e os pastéis de nata nas suas ementas. O Sundae Doce da Casa, com doce de ovo e bolacha Maria, é outro exemplo desta portugalidade reinterpretada. Até o ketchup servido em território nacional é feito com tomate português, reforçando o compromisso da empresa com a produção local, assim como as maçãs, as mini cenouras, a alface ou a cebola.

O Ana Freitas, gestora do Departamento de Marketing da McDonald’s Portugal créditos: Divulgação

Ana Freitas revela que esta atenção ao detalhe é transversal. Mais de 90% das campanhas de comunicação da McDonald’s Portugal são desenvolvidas localmente, privilegiando referências culturais portuguesas. Têm ainda mais de 700 fornecedores nacionais. "Definimo-nos como uma marca glocal: global, mas com uma forte presença local", afirma.

Essa preocupação também se reflete na arquitetura dos espaços. Restaurantes como o McDonald’s Imperial, no Porto, instalado num edifício histórico, ou o McDonald’s do Chiado, em Lisboa, ilustram essa integração entre a marca e a identidade dos lugares onde se insere.

A campanha que acompanha o relançamento da McBifana, com o mote “McBifana. Não há Mac como o nosso.”, bebe dessa mesma inspiração. Recorrendo à ideia tão portuguesa da saudade e do regresso às origens, a campanha conta com a participação dos NAPA, a jovem banda vencedora do Festival da Canção que representa Portugal na Eurovisão. A sua música “Deslocados”, que fala da vontade de voltar a casa, empresta a alma para a celebração do reencontro dos portugueses com a McBifana.

Para o futuro, Ana Freitas antecipa um caminho de continuidade: mais inovação, mais produtos com sabores nacionais, e uma ligação cada vez mais forte à cultura portuguesa. "Estamos sempre atentos a novas oportunidades. Com base em estudos de mercado, ouvimos os nossos consumidores e procuramos soluções para ir ao encontro do que procuram. Não só desafiamos os nossos parceiros a desenvolverem novas receitas como somos também muito recetivos a sugestões que, tantas vezes nos trazem", conclui.